即時中心／林韋慈報導

近日有一名父親在社群平台Threads以「氣炸了，我兒子在學校被告上性平了」為題發文，指其就讀高中的兒子日前在校內運動會期間，因安慰跌倒哭泣的女同學，卻遭對方通報性平案件，讓他直呼難以接受。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。對此，律師林智群也分析指出，從國中階段開始，男女互動需更加謹慎，「身體接觸能免則免」。





該名父親表示，事發當時女同學在賽跑時跌倒落淚，於心不忍的兒子認為自己身為班長與體育股長，安撫同學屬於職責所在，才上前關心，輕拍對方肩膀並安慰說：「妳長得這麼漂亮，哭醜了多可惜，沒事的啦，全班都不會怪妳的。」未料女同學主觀感到不舒服，認為相關言語及肢體接觸構成性騷擾，事後向學校通報性平會處理。

廣告 廣告

原PO對立案標準表達不滿，質疑「主觀認定即可立案」的制度合理性。他也憂心兒子即便獲判證據不足，有可能在校期間還是得背負「性騷擾」標籤，表示教育部應重新檢視相關立案機制。對此，律師林智群近日在臉書粉專發文分析，性騷擾案件通常會從幾個面向判斷，包括是否有實際行為發生（如拍肩）、對方是否感到不舒服，以及該行為是否已逾越一般人際互動分際。林智群指出，既然當事人確實有相關言行，便需進一步檢視其適當性，也提醒學生自國中階段起已進入男女互動較為敏感的時期，應提高警覺，「身體接觸能免則免」。

事發2日後，該名父親再度發文回應，表示在閱讀大量留言後，體認到「時代已經不同以往」，未來將再教育孩子，不論出發點為何，表達重點即可，也應避免肢體接觸，更不要抱持「好人一定有好報」的心態。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／男高中生安慰女同學被報性平 父親氣炸發文律師揭「3要點」

更多民視新聞報導

川普關稅衝擊東南亞供應鏈！美國聖誕禮物進口面臨風險

最新／擬不副署、不公布財劃法？ 卓榮泰15:30親上火線說明

古巴親中「拒台人入境」下場慘了！我國拒買龍蝦 進口額慘崩7成

