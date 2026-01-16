男高生下體流膿！梅毒、淋病齊上身問：何時能再性行為

有兩名男高中生下體流膿急求醫，沒想到雙雙確診梅毒。（示意圖／翻攝自pexels）





台中有兩名高中生前往李綜合醫院泌尿科門診就醫，因生殖器出現流膿、紅腫及角質化等症狀，經檢查後雙雙確診感染梅毒，其中一人更合併感染淋病。而兩人在診間，仍急切詢問醫師「什麼時候才能再有性行為」疑似還想繼續玩，醫師只好再三叮囑務必避免危險性行為。

兩名高中生驚傳確診性病

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡指出，近期一名16歲男學生因生殖器分泌白色膿狀物前來就診，檢查發現龜頭部位有明顯角質化，症狀已持續約兩週。醫師進一步詢問患者是否有過性行為，學生則未承認。根據症狀判斷，感染已存在一段時間，抽血檢驗結果顯示，梅毒指數超過萬分之一，是極高的陽性數值。

另一名17歲男學生也出現同樣的症狀，且已持續數週，伴隨明顯不適。黃品叡表示，這名學生對性行為經驗的描述相當鎮定，能詳細回答是否曾發生不安全性行為、對象身分，以及是否使用保險套等問題。檢查結果顯示，他不僅感染梅毒，還合併淋病，屬於多重性病感染。

青少年安全性觀念薄弱

據疾管署統計，15至24歲的年輕族群感染性病的比例逐年上升。黃醫師提醒，這兩名青少年對於安全性觀念十分薄弱，就診時仍迫不及待詢問何時可以再進行性行為，他向少年們強調性行為一定要戴保險套、維持固定性伴侶，並建議若曾與他人有親密接觸，應告知對方自身感染狀況，以免傳染。

黃品叡指出，兩名學生接受盤尼西林注射治療後病情已有改善，他也建議染上性病者應接受臨床上常見的七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲等。此外，黃品叡也呼籲民眾務必避免危險性行為，一旦出現身體異常，應立即就醫。

