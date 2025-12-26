男高空墜落7次手術搶命 「4管齊下」助植物人奇蹟甦醒

【健康醫療網／記者陳靖安報導】從高空墜落、重度腦傷到一度變成植物人，再到能自行進食、短距離行走並開口說話，這是42歲李先生，歷經一年走過鬼門關的復健歷程。奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑指出，李先生歷經7次手術與9個月跨團隊整合治療，其中包含重複性經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧、中醫針灸與積極復健，「4管齊下」成功擺脫植物人狀態，逐步找回自理能力。

其實更戲劇化的是，李先生早在24年前，就曾因重度腦傷，由奇美醫院榮譽院長邱仲慶手術救回，但這次墜落意外的傷勢更為棘手。

跨過急性期生死關 跨團隊整合治療提升甦醒效果

當時團隊緊急為李先生執行雙側開顱手術清除血塊，並啟動「低溫療法」控制嚴重腦腫與飆升的腦壓，成功幫助李先生度過急性期的生命危險。但在病況穩定後，李先生一度陷入對外界刺激毫無反應的植物人狀態，洪翊傑醫師接手進行評估，於亞急性期導入非侵入式的重複性經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧治療、中醫針灸，與積極的復健治療，展開「四管齊下」的跨團隊整合治療，提升整體復甦效果。

從昏迷到擺脫植物人 非侵入式rTMS啟動大腦修復力

奇美醫院腦創傷中心主任郭進榮指出，創傷性腦損傷（TBI）是導致病人昏迷或變成植物人的主因，不僅病人深受其苦，漫長的照護與龐大醫療費用，都讓家屬身心俱疲。

洪翊傑醫師進一步提到，針對腦傷後進入亞急性期的意識障礙病人，「重複性經顱磁刺激（rTMS）」輔助治療，是一種安全、無痛且非侵入性的神經調節技術。它利用磁場穿過頭骨，精準刺激大腦皮質，像是幫大腦的線路「重新通電」，有助活化腦部受損區域，同時促進神經功能重組。

rTMS助攻神經康復 植物人逐步恢復行走與溝通力

經過近一年的整合治療，李先生終於成功擺脫植物人狀態，逐漸對聲音與指令產生反應，肢體與語言能力也明顯改善，現在更能在協助下行走與溝通。洪翊傑醫師提到，「重複性經顱磁刺激（rTMS）」結合跨科部整合治療，能為創傷性腦損傷病人輔助神經康復，但治療前須由專科醫師嚴格評估，在合適時機導入，更能爭取生理功能恢復的機會。

