男鬧完公車再鬧台鐵！ 被警揪出身揹「六條通緝」

男子身揹六條通緝罪，鬧完公車、再鬧台鐵車廂！通緝犯先在公車上找其他乘客攀談，對方不理他，他就大聲咆哮，後來又有其他民眾目擊同一名男子出現在台鐵，同樣飆罵其他搭車的民眾，警方獲報到場，立刻將他逮捕送辦。

公車上，這名男子持續對著其他乘客自言自語，看到有人在拍還開心比ya。大鬧公車、台鐵男子：「嘿哈囉，你拍我很帥的時候，哈哈哈哈，然後你看那湯湯水水，這樣對嗎，沒有人欠你們啦，我跟你講。」

公車上乘客：「坐他旁邊是惡夢開始，他就開始拿出他，褲袋的鏡子，然後說這個鏡子很漂亮，是名牌的，因為當時我好累喔，我沒有要理他，我就坐在我的位子滑手機，可是因為我不理他，他就瘋狂的罵我咆哮我，為什麼你不理會我。」

其他乘客很害怕，等公車開到府中站之後，紛紛選擇逃下車，沒多久，又有人在台鐵車廂，目擊同一名男子在鬧事。

台鐵人員vs.大鬧公車、台鐵男子：「太大聲了啦，好不好，講話小聲一點。」

警方獲報到場，調查發現，男子是身揹6條通的通緝犯，除了傷害毒品，還有竊盜、毀損等等。

台鐵乘客：「其實還真的滿可怕的，那節車廂還有一些小朋友，還有一些外籍人士，一開始我目擊到，他是先罵一群學生，走到月台中間，又走到月台前面又罵，又走到月台後面又一直罵，講話都很大聲很瘋這樣子。」

顧及列車與旅客安全，警方等到車輛開到板橋車站後，將男子逮捕，並解送到發佈通緝的地檢署歸案。

