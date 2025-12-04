男點440元麵食欲霸王餐 遭逮硬拗大鬧麵攤

台南市 / 綜合報導

一名何姓男子，昨(3)日午間到台南永康區五福路的麵攤外帶麵、湯品及滷菜，共440元，取餐後跟老闆說要去拿錢，店家不疑有他，結果人越走越遠趕緊騎車追上去，後來跟一旁巡邏員警求救。這名男子眼看被逮個正著，在店裡大鬧，還理直氣壯的為自己辯解。店家覺得小本生意差點被吃霸王餐，做好的餐點還得自行處理，因此決定告到底！

男子情緒激動，在麵店裡面和店家理論，員警夾在中間試圖緩和情緒，何姓男子VS.麵攤業者說：「我們也沒有得罪你啊，我們態度都很好，剛剛是說等一下，等一下就是下午啊，下午或傍晚不一定啊，你看要不要等啦，我就忘記帶錢，我突然想到。」

買麵沒付錢男子還理直氣壯，這態度讓老闆看了實在傻眼，因為一開始他們差點被吃霸王餐，麵攤業者凃嘉宏說：「以為他是要到車上去拿錢，走大概7、800公尺，我們看不對，我就去騎了摩托車，就去路上把他攔截下來。」

何姓男子昨日11點多到台南永康五福路的麵攤，外帶麵、湯品以及滷菜共計440元，取餐後，糊弄老闆說要去拿錢，結果人越走越遠，業者看情況不對追上去後在7、800公尺外將人攔截，麵攤業者凃嘉宏說：「說要到晚上他家人回來才有錢，報警要處理於是他就作勢要打我。」

麵煮了錢沒收到還在午餐時間，被男子在店裡大鬧生意為此受到影響，台南永康分局副分局長謝貴琳說：「涉嫌刑法詐欺罪店家亦當場提告。」400多元的餐點已經做好，小本經營卻碰上想吃霸王餐民眾，店家只能自認倒楣吸收損失，但他們也決定硬起來提告到底，要男子為自己的行為付出代價。

