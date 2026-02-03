男「吊在窗上慘亡」 兇手竟是妻子一家人！警方揭謀殺偽裝真相

國際中心／李紹宏報導

印度北方邦巴雷利市（Bareilly）發生一起駭人命案，33歲男子吉滕德拉（Jitendra Kumar Yadav）與妻子喬蒂新婚僅兩個月，卻被發現陳屍在家中。原被警方判定為輕生，在屍檢報告出爐後出現驚人逆轉，警方證實死者並非自縊，而是遭妻子一家人合力勒斃，並被吊掛在窗戶鐵窗上偽裝成輕生現場！

印度一名男子和妻子相戀9年，2個月前結婚，卻慘遭妻子一家人勒斃。（示意圖／PIXABAY）

根據外媒《NDTV》報導，受害者吉滕德拉生前是印度獸醫研究所（IVRI）的合約工，他與擔任公車售票員的妻子喬蒂自學生時代相戀，感情基礎深厚。2人於2025年11月25日在雙方家庭的祝福下，依照印度教習俗完婚。

然而，這對長跑9年的情侶在婚後搬進伊扎特納加爾地區的租屋處後，生活卻因經濟壓力迅速惡化，美好的婚姻生活僅維持了數週便陷入僵局。

據警方調查，這起悲劇源於嚴重金錢糾紛。喬蒂指控，丈夫未經同意，私自從她的銀行帳戶取出2萬盧比（約新台幣7600元）用於網路賭博並全數輸光。1月26日，雙方再度為錢財去向爆發激烈口角，甚至演變成肢體衝突。喬蒂在憤怒之下撥打電話向娘家求援，其父母卡利查蘭、查梅利以及哥哥迪帕克隨即趕到租屋處，合力將吉滕德拉勒斃。

事發當天，警方最初接獲報案時，對方稱吉滕德拉上吊輕生，現場屍體被圍巾懸掛在窗戶通風口。然而，死者兄弟提出異議，隨後的屍檢報告顯示，死者的真正死因是「勒斃」，而非上吊導致的窒息。

在警方嚴密審訊下，妻子喬蒂最終坦承所有罪行，表示自己在盛怒之下對丈夫痛下殺手。目前警方已將案件性質改為「謀殺罪」，並成功逮捕喬蒂及其父母，目前正全力追捕在逃的妻子哥哥迪帕克。

