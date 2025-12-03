男「帶槍」吃黑輪！ 業者超淡定 網猜：台中人見怪不怪？

男子等餐時包包裡掉出手槍。（圖／東森新聞）





昨天（2）下午，台中一名男子到篤行路上一家黑輪攤點了30塊的黑輪，等待的時後包包沒放好，翻了下來，巨大聲響讓附近客人跟老闆忍不住多看了一眼，這一看不得了，包包裡居然滑出一把手槍，大家都嚇呆了，黑輪攤老闆也幽默發文表示，在台中，客人不一定有錢，但一定有槍，不過現在警方也鎖定持槍民眾身分，要追查槍枝來源。

黑輪攤外不管內用、外帶都有人在等餐，但這位黑色上衣男子插著手等待餐點，向前一步，後方的綠色手提包突然掉落，包包裡一把手槍滑了出來，所有人停下手邊動作，你看我我看你，最怕空氣突然安靜。

黑輪攤老闆娘：「我看到一個像，應該像是空氣槍，還是什麼的。」

看到客人東西掉了，老闆娘不經意地看了一眼，表情很淡定，老闆還好心提醒，欸你東西撿一撿。

黑輪攤老闆：「我就跟他說，你東西掉了不撿一撿，他就撿一撿就走過去了，事後老闆娘才跟我說，他剛剛掉了一把槍出來大支的欸，大概這麼大支，就小型的那種衝鋒槍。」

畫面曝光不少網友驚呼，台中不愧被笑稱是「慶記之都」。根據了解這名男子，後來去了隔壁的人力仲介公司，應徵工作因為手頭緊想拿槍來抵。

黑輪攤老闆：「他就把那個衝鋒槍放在桌上，問老闆說我最近手頭比較緊，這個（衝鋒槍）可不可以賣你，賣你6萬塊好不好。」

不是錢的問題，而是槍就是違禁品，業者嚇傻要他快點離開。事情發生在台中篤行路上的黑輪攤，男子先是來買30元的黑輪，但是買30元的黑輪幹嘛帶槍。

目擊顧客的淡定，其實都是裝出來的。黑輪攤顧客：「就突然看到有一支槍跑出來，就會覺得會不會射到我，我會有生命危險（嗎）。」

老闆將影片PO網，幽默寫下，客人不一定有錢，但他一定有槍，槍強搶嗆就是台中的日常，不過也呼籲大家來吃黑輪帶錢就好，槍就先不用了，警方已經組成專案小組，掌握這名男子的身分全力查緝，還要追查槍枝來源。

