男「扮成亡母」詐領191萬福利金！警破門遺體已成乾屍

義大利曼托瓦市一名56歲男子，近日被發現多年以來以已故母親的身分詐領福利金，手法相當駭人，涉案金額更高達數千歐元。事件曝光後，震驚當地社會，而男子母親遺體因長期被藏於家中，已呈現乾屍狀態，目前已經被送去驗屍調查死因。









男子（右）多年以來假扮成亡母（左）的模樣，以領取福利金。（圖／翻攝自Ｘ）

根據當地媒體報導，這名男子原本是護理人員，但失業後竟打扮成亡母的模樣，長期詐領福利金。他的母親葛拉爵約於3年前去世，享壽82歲。男子多年來依靠母親的福利金以及名下3棟房產，每年收入約5萬3千歐元（約新台幣191萬元）。

男子「扮成亡母」詐領191萬福利金！駭人手法曝光…警查獲遺體已成乾屍

警方前往男子家中，發現婦人的遺體被床單和睡袋包裹，已經變成乾屍。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

然而，本月初他打扮成母親的模樣前往鎮上政府機構更新身分證時，被辦公人員發現脖子粗壯、聲音低沉而起疑，立即報警處理。警方隨後前往男子住所，震驚的發現葛拉爵的遺體被床單和睡袋包裹，藏於洗衣間中，已呈乾屍狀態，場面相當駭人。初步調查顯示，母親可能是自然死亡，但男子長期將遺體隱藏並詐領福利金的行為仍須進一步釐清。

