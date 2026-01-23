男「火鍋內丟衛生紙」想吃霸王餐！業者：還是常客

記者陳俞安、廖國雄／嘉義市報導

嘉義一間平價火鍋店，日前來了兩名客人共點一鍋，快吃完時跟店員說火鍋裡有衛生紙，要求換一鍋，但店家透過監視器發現，客人把用過的衛生紙塞進火鍋，想吃霸王餐，業者也決定不姑息要報警！

當時兩人共吃一鍋火鍋。（圖／翻攝自Threads @dting1989）

一對男女到嘉義這間平價火鍋店用餐，突然男子夾起桌上衛生紙直接丟進火鍋裡，放入鍋中翻攪，女子還看了他一眼，沒多久男子就抬手叫服務員要更換一鍋，但他們沒想到，這幕已經被監視器通通拍下來。

男子直接把衛生紙放進火鍋裡。（圖／翻攝自Threads @dting1989）

火鍋店業者：「裡面的食材都快吃完了，夾衛生紙放在鍋子裡，然後他就直接反映，馬上說要換一鍋，是另一種鍋。」

當時兩人合點一鍋，第二人需要低消170元，火鍋價位概200元，兩人費用至少400元，但兩人都快吃完了，想再蹭一鍋，男子直接把衛生紙丟到鍋子裡，業者發現不想姑息，決定報警。

火鍋店業者：「而且他是常客，我覺得說既然是常客，還這麼惡劣的話，我覺得還是不能姑息養奸，一年至少會遇到一次啦。（會很無奈就對了？）很無奈。」

第二分局公園派出所長韋昱廷：「已涉嫌觸犯刑法第339條詐欺罪，依法最重可處五年以下有期徒刑，拘役或併科罰金。」

為了多吃一鍋，竟動歪腦筋，丟衛生紙到鍋子裡，還想裝傻吃霸王餐，最後還是讓自己吃上官司。

