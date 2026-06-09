男「狂咳」當一般感冒！肺部X光片嚇壞醫：快隔離

生活中心／林善柔報導



一名從護理之家送來的高齡長者，近日因久咳不癒、身體持續虛弱前往胸腔科門診，原本看似只是常見的高齡感染問題，沒想到一張胸部X光片，卻讓診間氣氛瞬間凝結。醫師在影像中發現患者肺部竟出現嚴重遭侵蝕的詭異巨大空洞與大片陰影，當場警覺案情並不單純，立刻要求患者辦理住院，同時緊急啟動隔離措施。這突如其來的反應，也讓現場所有人瞬間意識到，眼前這名骨瘦如柴的長者，背後恐怕隱藏著高度危險的傳染風險。





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年長伯「狂咳、整尊消風」普通感冒？照X光「肺被啃出洞」醫急喊隔離

長者久咳不癒送醫，X光竟照出肺部巨大空洞。（圖／民視新聞資料照）





醫師回憶，當天下午門診一如往常忙碌，直到這名坐在輪椅上的長者被推進診間。患者不僅身形消瘦到幾乎只剩骨架，精神狀況也明顯衰弱，照服員則在一旁無奈表示，患者已經持續咳嗽很長一段時間，最近甚至越來越吃不下東西，體力也快速下滑。伴隨長者喉嚨深處不時傳出的乾咳聲，第一時間聽起來，其實就像許多長照機構常見的老化與普通感染症狀。不過胸腔科醫師仍不敢大意，決定先安排最基本的胸部X光檢查，希望進一步確認肺部狀況。





年長伯「狂咳、整尊消風」普通感冒？照X光「肺被啃出洞」醫急喊隔離

醫師查看胸部影像後，立刻要求隔離住院；圖非本新聞事件所指。（示意圖／民視新聞資料照）







幾分鐘後，當胸部X光影像出現在診間電腦螢幕時，醫師原本準備開藥的動作瞬間停住。醫師形容，那不是一般老化肺炎會出現的影像，而是肺部結構已遭到嚴重侵蝕，甚至出現帶有毀滅性特徵的巨大空洞與大片陰影。更可怕的是，這類病灶往往代表患者不只自身肺部已遭重創，還可能透過每一次咳嗽，把潛藏的危險傳播到周圍環境。察覺情況不對後，醫師立刻按下內線電話，要求院方第一時間安排患者住院，同步啟動隔離防護措施，避免風險進一步擴散。





年長伯「狂咳、整尊消風」普通感冒？照X光「肺被啃出洞」醫急喊隔離

長者長期咳嗽又暴瘦，恐非單純老化感冒；圖非本新聞事件所指。（示意圖／民視新聞資料照）





這起案例也讓不少醫護人員印象深刻。原本只是看似尋常的久咳與體虛，短短幾分鐘內，卻變成必須立刻封鎖隔離的高風險警報。醫師提醒，許多高齡長者出現長期咳嗽、體重異常下降、食慾不振等症狀時，常被誤認只是老化或體力變差，但背後其實可能隱藏更危險的肺部疾病。尤其當影像中出現不正常空洞或大範圍陰影時，往往代表病情早已不是普通感染，需要立即接受進一步的治療。

原文出處：年長伯「狂咳、整尊消風」普通感冒？照X光「肺被啃出洞」醫急喊隔離

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