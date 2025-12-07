男「約跑」少女忘帶鑰匙 不想花開房錢竟拖公廁想硬來

一名男子約出少女想大戰一場，忘記帶鑰匙後竟想將少女拉到廁所強行發生關係。（示意圖／PhotoAC）





男子大華（化名）透過交友軟體認識一名年僅15歲的國中少女小雯（化名）後，猴急地將小雯約出來大戰，但卻沒帶家裡鑰匙。大華一方面想省摩鐵錢，一方面眼看小雯有想離開的意思，竟色性大發把小雯強行拖到公園女廁，小雯當場拒絕還是被從後方強抱猥褻，小雯最後報警處理，大華被判8月有期徒刑。

根據判決書，大華經過網路交友軟體認識小雯，兩人相約到大華住處發生關係，但大華卻忘記帶家中鑰匙。小雯知道大華忘記帶鑰匙後當場就說「那算了啦」，準備打道回府，但大華色性大發又想省摩鐵錢把小雯載到公園，試圖把她拖進女廁發生關係。

小雯原先以為要轉戰摩鐵，結果大華將車停在公園，要把她拉進女廁內，她當場拒絕在女廁發生關係，大華試圖想強拉她，她奮力抗拒，大華則改以用手猥褻她的隱私部位，才把小雯載回去。

小雯回家告訴朋友這場離譜經歷後報警，大華還只想靠傳訊息來擺平小雯的憤怒，而大華接受偵訊時還強辯不知小雯是未成年人，但法官審閱證據後認為大華不可能不知小雯的年紀尚是國中生。最後法官考量大華雖然偵訊、審理期間沒有真正悔過，還一直想要卸責，但是審理時已經跟小雯達成調解與賠償，並獲得小雯原諒，最後依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判大華8月有期徒刑。

