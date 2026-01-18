男「約跑」後搔癢亂沖熱水！喊「GG爛掉」衝急診求救

生活中心／張予柔報導



一名20多歲男子因性行為後下體搔癢，自行以熱水沖燙止癢，導致皮膚嚴重燙傷，急診時直喊「我的GG爛掉了！」。經泌尿科醫師診斷，男子不僅燙傷，還確診感染性病「淋病」，情況一度嚴重。醫師提醒，切勿誤信偏方自行處理性病症狀，以免造成二次傷害。





泌尿科醫師分享，一名男子下體紅腫潰爛如燙傷，原因竟是性行為後搔癢未及時就醫。（圖／民視新聞網）

泌尿科醫師高偉棠在節目中分享這起個案，他回憶，當時接獲急診醫師緊急會診電話，一名男子到醫院求診，脫下褲子後，驚見下體「整隻紅通通」，紅腫化膿、皮膚破損，形同燙傷。經問診才得知，男子透過交友軟體結識一名女性，發生性行為後一週出現搔癢症狀。

男子在網路發文求助「約完砲癢怎麼辦？」遭網友恐嚇，誤用熱水沖洗下體止癢，反致嚴重燙傷急診求救。（圖／民視新聞網）

該名男子在社群平台發文詢問「約完砲癢癢的怎麼辦？」，引來網友壞心留言恐嚇「糟糕了！得愛滋病」、「沒救了」，嚇得他誤以為自身未清潔乾淨，便用高溫熱水沖洗患部來殺菌止癢，雖暫時舒緩，但脆弱黏膜無法承受高溫，反而造成灼傷，隔日甚至發現分泌物將內褲黏在患部，情況惡化，只好緊急就醫。

若感染「淋病」男性會出現尿道灼熱、膿性分泌物；女性症狀不明顯，若忽略恐出現子宮內膜炎、輸卵管炎，甚至導致子宮外孕或不孕。（圖／民視新聞網）

檢驗結果顯示，男子感染的是「淋病」，經抗生素及藥膏治療後已穩定。高偉棠提醒，性行為後若出現疑似感染症狀，應立即尋求醫療協助，而非依靠網路偏方自行處理。根據疾病管制署資料，淋病由奈瑟氏淋病雙球菌引起，主要透過性接觸傳播。男性感染後常在2至7天出現尿道灼熱、膿性分泌物；女性症狀則可能不明顯，容易忽略。若未及時治療，女性可能進一步出現子宮內膜炎、輸卵管炎，甚至導致子宮外孕或不孕。





原文出處：男衝急診喊：我的GG爛掉了！「約跑」後下體搔癢亂沖熱水…底褲黏肉分不開

