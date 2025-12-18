男＂續攤被拒＂搶走友人錢包.車鑰匙 將人擠下車又打人

中部中心／邱俊超 苗栗報導

16日清晨，苗栗頭份，發生一起誇張搶案！一名男子，因為想續攤被拒絕，竟然搶走友人的機車鑰匙及錢包，被搶車主無奈坐上車，半路卻遭推擠摔下車，動手毆打，嫌犯逃逸兩小時後，就被警方逮捕，一查酒測超標，還發現他是通緝犯。

一台雙載機車，出現在監視器鏡頭內，但後座乘客，突然從車上掉落，滾了兩圈，身上物品掉了，就連鞋子也脫落，還慘遭好友出手痛毆，乘客無助的坐在馬路上，看著機車離去的方向，只能默默的撿起東西，走到路邊報警。

事發就在苗栗頭份中正路與信義路口，摔在地上的22歲趙姓男子，其實才是機車車主，16日清晨，他和5個朋友一起到附近KTV唱歌喝酒，沒想到，其中一個人，唱到凌晨4點，還不過癮，約大家去續攤，被拒絕以後，竟將被害人，錢包、車鑰匙，通通搶走，警方獲報，立即調閱監視器追捕，2小時內，就將嫌犯查緝到案，後來發現這位，搶車搶錢包的男子，酒測值0.59毫克，還是一名竊盜通緝犯。









因為想續攤，搶車打人又酒駕，還被揪出通緝身分，現在只能乖乖面對法律制裁。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

