男「胸部長到B罩杯」！恐與4原因有關
[NOWnews今日新聞] 台中一名30歲的男性國中青春期時，發現自己胸部異常隆起，外觀宛如女性胸型，也曾經努力減脂瘦身到51公斤，胸部仍沒有縮水，還一度大到B罩杯，後來經過手術順利解決「男性女乳症」。
男性女乳症主要是因為男性荷爾蒙失衡，或是乳腺組織、脂肪過度增生，導致乳房出現過度發育的現象，烏日林新醫院整形外科主任魏經岳表示，通常好發於青春期，雙乳出現隆起腫大的現象，雖然不會造成明顯疼痛或對健康危害，但可能導致自卑感，甚至影響人際社交。
魏經岳說，男性女乳症可分為2種類型，「真性女乳症」主要與乳腺組織增生有關，主要成因是荷爾蒙失調，觸診可以摸到乳暈下有硬塊或結節；「假性女乳症」主要脂肪過度增生引起，多與肥胖相關，觸感較為柔軟。
男性女乳症與4原因有關 醫：恐是慢性腎衰竭等
一般手術方法大多從乳暈旁的切口切除乳腺，可能會有小疤影響美觀，甚至會有「碗盤狀」外觀。魏經岳指出，手術方式採微創腋下抽脂手術，可在局部麻醉或全身麻醉下進行。
魏經岳指出，造成男性女乳症的原因，可能與慢性腎衰竭、肝硬化、慢性腎衰竭、甲狀腺亢進等因素有關，因此提醒大家千萬別輕忽。手術方式可依照皮膚及胸部狀況，依據個人狀況提供最合適的治療方案，建議可至整形外科門診接受專科醫師的評估，順利恢復男性胸部外觀。
魏經岳提醒，男性女乳症其實並不算罕見，過去不少患者因為害羞不敢就醫，但透過就能改善胸部外觀。
健保補充保費徵收 台大院長支持：但怎麼收要再討論
健保補充保費政院喊卡！部長位不保？ 石崇良：只想把事情做好
40歲以上男性「4分之1」有勃起障礙！醫揭解方
