男「藏母遺體3年」詐領百萬福利金 警方破門驚見乾屍木乃伊

國際中心／紀玫瑄報導

義大利有名男子變裝成82歲已故母親的樣貌，詐領母親的退休金與房地產收入，每年詐領金額高達新台幣192萬元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

義大利一名56歲男子被發現假扮成82歲已故母親的樣貌，持續領取母親的退休金與房地產收入，每年可詐領的金額高達5.3萬歐元（約新台幣192萬元），男子將母親的遺體長期放置於家中，遺體已木乃伊化。整起事件因嫌犯陽剛的身體特徵，最終遭到當地政府官員識破。

根據義大利《晚郵報》報導，這名56歲男子的母親於約3年前過世，但他並未向政府報告母親的死訊，而是將母親的遺體藏於家中的洗衣間內，並細心打扮成82歲母親葛拉爵（Graziella Dall'Oglio）的模樣，且於11月初時前往當地政府辦事處續辦母親的身分證，以此持續領取福利金，但因低沉的聲音與較粗的脖子，遭到承辦人員懷疑。

經過照片比對及警察調查後，男子原本是名護理人員，失業後將自己喬裝成母親的模樣，以此持續領取母親的退休金與3棟房產等福利金，每年詐領金額高達5.3萬歐元（約新台幣192萬元），而這樣詐領的行為已持續3年。

警方前往男子家中搜查時，發現了男子母親的遺體，且遺體已木乃伊化、成乾屍。警方初步懷疑可能是自然死亡，但確切死因將等驗屍報告出爐才能確定，而男子目前因非法藏匿屍體，以及詐領福利金等罪名遭到調查。

