男「藥物難治型癲癇」 台大最新型手術緩解

▲對於藥物難治型癲癇個案，台大醫院團隊完成「首例最新型深腦刺激系統」植入。（圖／台大醫院提供）

[NOWnews今日新聞] 台大醫院今（2）日發布，國內一名藥物難治型癲癇（drug-resistant epilepsy, DRE）患者完成「首例最新型深腦刺激系統」植入。醫師表示，個案的診斷與致癲區網路異常複雜，透過新型DBS系統刺激位點，也讓患者的發作強度與頻率開始呈現緩解趨勢。

台大醫院醫療團隊由神經部癲癇中心饒敦、神經外科醫師周聖哲與楊士弘等組成跨科手術團隊。饒敦指出，此次植入對象為一名極具挑戰性的難治型癲癇20多歲男性個案，患者本身是困難型個案，10多年來在不同醫院看過，且發作頻率一個月數次，出現抽搐症狀等，密集監測腦波，也發現其位置橫跨多處，想單純切除病灶相對不易。

饒敦表示，病患診斷出罕見的「基因-結構-免疫三重病因（triple etiology）」，因此經歷多項常規治療後仍無法獲得理想控制。

饒敦說，也因為多種治療都無效，因此團隊決定透過最新型深腦刺激系統植入手術，讓病患獲得更佳控制，手術採用院內已常態化運作的無框架立體定位技術（frameless DBS）及術中即時3D影像（O-arm），並額外結合術前腦神經纖維束成像（diffusion tensor imaging, DTI）與術中微電極記錄（microelectrode recording, MER）雙重輔助，以追求最佳精準度。

饒敦指出，新型DBS系統具備更精細的刺激位點設計與同步深腦訊號監測功能，可在複雜個案中協助醫療團隊更精準地調控神經活動。

癲癇患者一半可用藥物控制 醫：找不到切除點就會用神經調節

饒敦說明，整體癲癇型病患有5至8成透過吃藥可控制得相當不錯，若有明確病灶，並能切除，對病人而言是最好的，但有時病因不同，找不到可切除的位置，就可能會進行到神經調節的方式。

饒敦提到，個案術後恢復良好，於門診密切追蹤，發作強度與頻率開始呈現緩解趨勢。

台大癲癇中心以跨科部整合模式運作，此次導入的新型深腦刺激系統，與2020年底開始納入健保給付的迷走神經刺激（vagus nerve stimulation）等神經調節術，會提供部分給付。

台大癲癇中心的臨床與研究領域也與英國、比利時、加拿大、澳洲等國際團隊合作，持續推動癲癇醫療與腦科學研究發展，判為病患帶來更有效的治療方式及更佳的生活品質。

