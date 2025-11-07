「男」言之隱！40歲以上男性「四分之一」有勃起障礙 醫揭5解方

記者簡浩正／台北報導

台灣40歲以上男性約有4分之1出現勃起障礙。（圖／翻攝自unsplash）

想要卻無能為力？勃起困難是不少男性面對性生活時的難言之隱。根據統計，台灣40歲以上男性約有4分之1出現勃起障礙。泌尿科醫師顧芳瑜指出，可依照嚴重程度、成因透過口服藥物等不同方式進行治療。

根據統計，台灣40歲以上男性約有四分之一出現勃起障礙，60歲以上更超過半數。

顧芳瑜指出，男性無論年齡、背景或病史，都可能在某個階段出現勃起功能的變化，但這並非無解。依照嚴重程度與成因，從口服藥物、震波、注射療法、真空助勃器，到人工陰莖植入，皆為臨床常見的治療選擇。若前段治療反應不佳或不適用，仍可考慮人工陰莖作為最後一線的可靠替代方案，幫助患者保有性生活品質與身體自主權。

廣告 廣告

他說，最常見的第一線治療為口服藥物，依藥效發作時間與持續時間的不同，適用情境也略有差異。部分藥物起效快、效果強，適合臨時使用；另有可每日服用的低劑量處方，適合做為長期維持勃起功能的日常療法。若口服藥反應不佳，則會進一步評估是否適合接受震波治療。震波主要針對血管功能異常的患者，但若本身已有多重慢性病，如糖尿病、高血壓、血脂異常等，血管彈性已明顯下降，震波效果可能相對受限。

進一步的治療選項還包括注射療法與真空助勃器。而當上述療法皆無明顯改善時，則可進一步評估是否適合植入人工陰莖。顧芳瑜指出，目前人工陰莖手術在台灣每年進行約50例。

不過他也提醒，人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，反而多數術後會比原本勃起狀態略短，手術時植入長度會以八分滿為原則。術後陰莖硬度為固定狀態，性行為體位也有些限制，例如不適合進行女上男下，以免造成人工陰莖折斷風險。包括中風後或癌症術後期盼回復性生活，甚至是中老年尋求第二春的男性，都可考慮以人工陰莖植入來重建親密關係。

更多三立新聞網報導

民怨炸鍋！「補充保費」新制急轉彎 林靜儀曝心境：憂「1挑戰」

他騎車環島8天突「右腳無力」竟椎間盤突出！醫嘆「2因素」個案暴增3成

40歲以下糖尿病暴增25%！專家：市售飲品7成高糖「這癌症」發生率飆6倍

股票、房東族無法拆單！補充保費「股利、租金」改結算制 480萬人受影響

