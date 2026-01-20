男「開強光」朝騎士猛閃遭檢舉！ 鄰居：已非第一次

台北市 / 綜合報導

20日上午7點多，有家長送完小孩上學，騎車經過台北市萬華區寶興街，被一名男子用強光照射眼睛，還一連閃了好幾下，氣得他上前理論並報警。當地居民表示，這名男子已經不是第一次被檢舉，他說會這麼做，因為總是被行經的車輛用遠光燈照，讓他不舒服。而男子過去曾多次在深夜大聲放歌、用霓虹燈助興，種種行為已經對附近居民造成困擾。

是什麼東西那麼刺眼，騎士抬頭看，發現有束光從民宅內照射出來，一連閃了好幾下上前理論，員警VS.遭控男子說：「這樣(照)開車危險啊，不要再照人了。」就怕有騎士閃到，眼睛不適注意力分散發生意外，騎士趕緊報警，但男子可是理直氣壯，目擊民眾說：「是大燈給你這樣照啊，早上就是這樣吵起來嘛，那先生是要去給他打，他趕快叫警察來。」

事發就在20日早上，台北市萬華區寶興街這個轉角，記者實際到場，鐵門拉下男子似乎不在家，騎士供稱，早上7點半剛送完小孩上學，騎車經過被強光照射，下車跟男子好好講，卻被他拿手電筒直射眼睛，男子手持長條物威脅，看到員警到場又收回，而且被檢舉已經不是第一次。

附近居民說：「他晚上他會閃這邊，就是因為他認為，騎車都是用遠光燈照著他，他是一個報復心態。」去年10月，深夜大聲放歌，還有「霓虹燈」助興相當擾民，遭控男子VS.員警(2025.11)說：「太大台了是不是，還是太小台，稍微休息啦。」過了一個月，男子故態復萌，被檢舉「手持利器」揮舞，員警到場勸說也不見成效。

附近居民說：「警察來他也跟他吵啊，他講了也不會聽，我們隔壁鄰居的人對他，因為他不會傷害人要怎麼講。」北市警萬華分局西園所副所長葉耀元說：「告誡該名男子勿再使用手電筒向外照射，報案人表示理解，並不予追究後自行離去。」噪音沒超標閃光沒人檢舉，因此無法開罰，但種種行為，已經對附近居民造成困擾。

