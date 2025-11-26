男「阿布達比」轉機被5警帶走 前機師分析：恐怖分子等級狀況

國際中心／綜合報導



雲林一對陳姓夫妻，兩人於11月23日從桃園機場搭乘阿提哈德航空（Etihad Airways，EY）準備前往土耳其伊斯坦堡旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比機場轉機時，陳姓男子在登機口前突然遭5名警察帶走，後續便失聯。家屬後續也在社群上求助。對此，有前機師分析指出，提前通報抓人的情況相當罕見，通常屬於恐怖分子等級的狀況。

陳男兒子今（26）日凌晨於 PTT 發文指出，父母在阿布達比轉機時，父親突然被 5 名武裝警察帶走，母親因語言不通，向登機櫃台和地勤詢問皆得到「不清楚」、「不知道」等回應，完全無法得知丈夫被帶走的原因或去向。由於旅行團已在伊斯坦堡等待，她只好先行搭機前往會合，再尋求當地協助。



廣告 廣告

雲林男「阿布達比」轉機被5警帶走 妻兒求援前機師分析：恐怖分子等級狀況

陳男在阿布達比機場轉機過程中，被當地警方帶走。（圖／翻攝zayedintlairpor IG）根據《東森新聞》報導，陳姓男子哥哥受訪表示，弟弟多年來在雲林居住、工作，雖然曾做過國際貿易，但「真的很單純」。他說：「弟弟就是一般人啊，也沒有做一些奇怪的事，應該不會啦，我們了解他。」哥哥指出弟弟也曾做過保全，退休後旅遊過澳洲、中國、越南等地，但是否第一次前往阿拉伯地區，他則不清楚。



雲林男「阿布達比」轉機被5警帶走 妻兒求援前機師分析：恐怖分子等級狀況

前機長指出，通常會提前通知機組人員待命後逮人，通常是旅客具有恐怖份子背景。（圖／翻攝zayedintlairpor IG）對此，前機師張志豪分析，這種狀況十分罕見，除非旅客具有「恐怖分子」等級的背景，當局才會在落地前通知機組人員待命。若無特殊背景，他表示：「我唯一可以想到的就是我剛才提的，或許他在飛機上做了什麼事情或是違規，比方說偷抽菸或在機上騷擾他人。目前看起來是非常離奇。」

原文出處：雲林男「阿布達比」轉機被5警帶走 妻兒求援前機師分析：恐怖分子等級狀況

更多民視新聞報導

美驚傳「鏈鋸熊」出沒！超扯畫面曝600萬網：拜託日熊別學

高市早苗「台灣有事」讓中國不滿 日政府表態：無須檢討

日北海道大棕熊暴衝！後方懸崖「駕駛嚇打錯檔」影片曝

