男「陶瓷杯卡肛門」爆痛3天忍不住了急就醫

一名中部男子日前因腹脹三天無法排便，在腹痛難耐的情況下緊急送醫。李綜合醫院外科醫師吳坤達表示，患者到院時僅自訴三天無法排便，但因害羞不敢說明實情。經X光攝影檢查後，醫療團隊在骨盆腔內發現異常影像，患者肛門內竟塞有一個杯口朝下的陶瓷杯，直徑約6公分、高約8公分。

醫療團隊立即安排緊急手術，但手術過程波折重重。吳坤達醫師說明，手術初期嘗試使用器械直接夾出杯子，但因陶瓷杯表面光滑，多次嘗試均告失敗。後續改用腹腔鏡手術方式，仍無法順利取出。考量若強行夾取，恐導致杯子破碎，造成患者受傷或感染風險增加。

最終醫療團隊決定採取剖腹手術，直接切開腸道取出異物。整個手術歷時兩個多小時才順利完成。由於部分腸道已出現缺血壞死情況，醫療團隊同時為患者製作人工造口，以利暫時排便功能。

吳坤達醫師表示，肛門塞入異物的案例多因好奇或尋求刺激所致。臨床上曾遇過棒球、按摩棒、椰子等各式異物案例。這位患者原本打算自行用力排出異物，卻因卡住而憋了至少三天才就醫。術後詢問患者杯子如何進入體內，對方僅害羞回應不知道，是不小心的。

醫師特別提醒，異物進入肛門風險極高。此類行為可能造成肛門括約肌鬆弛失禁，嚴重時甚至導致腸道壞死、破裂，引發腹腔感染併發腹膜炎，有致死危機。呼籲民眾切勿輕易嘗試，以免造成嚴重健康傷害。

