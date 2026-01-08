男2度偷竊超商包裹.悠遊卡 故態復萌民眾合力追賊

新北市 / 綜合報導

新北板橋有家超商發生竊盜案，店家昨天調閱監視器時發現，有一名男子分別在5日凌晨2點跟晚間7點，在店內竊取2張悠遊卡和8件包裹，一共損失超過7萬元。

昨(7)日晚間這名竊賊疑似故態復萌又來到這家超商，結果一進到超商就被店員立刻認出，逃出店外途中，有許多路過民眾熱心幫忙追趕竊賊，順利將人帶回超商並通知警方，全案訊後也將依竊盜罪，函請新北地檢署偵辦。

