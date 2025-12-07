男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」

醫生從患者顱內成功取出一條潛伏超過20年的裂頭蚴，長度約10公分。（圖／翻攝自廣州日報）

大陸廣東省汕尾52歲男子阿勇（化名）因反覆癲癇長達21年，需長期服藥控制病情，導致他不敢獨自出門，身心飽受煎熬，直到近日才在廣東三九腦科醫院接受手術。醫生從患者顱內成功取出一條潛伏超過20年的裂頭蚴，長度約10公分。多年壓在身上的病痛終獲解除，阿勇直呼「像鬆了一口氣」。

《廣州日報》報導，阿勇回憶，21年前某晚，他在睡夢中突然四肢抽搐、牙關緊咬、眼球上翻並失去意識。當地醫院診斷為肉芽腫炎，因手術風險大，他遂改為保守治療。此後多年，他需依賴抗癲癇藥物控制症狀，但仍不時發作，甚至不敢獨自出門，長期承受巨大心理壓力，形容自己「腦袋像被堵住」。

約一年前，阿勇的癲癇明顯加重，每次發作後更伴隨短暫失語、左側面癱及肢體麻木。顱內MRI顯示疑似寄生蟲感染，他遂轉至廣東三九腦科醫院求診。該院神經外二科副主任醫師張旭標評估後發現，其右額葉出現肉芽腫形成及明顯水腫，特徵高度符合曼氏裂頭絛蟲病。經綜合病灶範圍及穩定度後，醫療團隊認定手術時機成熟。

手術中，醫生利用神經導航精準定位病灶，再在顯微鏡下小心夾出寄生蟲並清理周邊組織，以避免損傷功能區。最終，一條約10厘米長、灰白色的裂頭蚴被完整取出，術後病理亦證實診斷。阿勇術後恢復良好，他表示頭部「不再堵塞」，整個人明顯輕鬆開朗。

據該院神經外二科副主任劉妲介紹，裂頭蚴感染多與不當飲食習慣相關，常見來源包括食用未煮熟的青蛙、蛇類，或飲用被污染的生水。阿勇回憶，年輕時曾喝生水，也偶爾食用生醃蝦蟹。

據了解，寄生蟲一旦進入腦部，會引發肉芽腫與水腫，造成神經壓迫，導致癲癇、頭痛及肢體麻木等症狀，因潛伏期長且不典型，極易被誤診。醫院提醒，預防裂頭蚴感染，關鍵在於「三不」：不喝生水、不吃生食或未熟食物、不同生肉敷貼傷口，以避免寄生蟲上身。

