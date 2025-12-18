男3症狀以為胃食道逆流！醫檢查：肺癌三期

▲個案喉嚨出現灼熱感，甚至出現吃東西容易嗆到，原以為胃食道逆流，但檢查發現肺癌三期。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 有胃食道逆流病史、喉嚨灼熱感，甚至出現吃東西容易嗆到的情形，別單純以為只是胃食道逆流。醫師表示，有個案出現上述症狀後，檢查竟發現是肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移。

基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘提到，先前遇過一位60多歲男性到門診就醫，有多年的胃食道逆流病史，但問診時，個案特別提到，常出現胃食道逆流、喉嚨會有灼熱感，且吃東西容易嗆到。

但錢政弘提到，自己聽到「嗆到」的時候，心理產生警覺。雖然個案部分症狀符合胃食道逆流，可是容易嗆到並不尋常，擔心個案咽喉或食道是否有病變導致吞嚥問題。

錢政弘表示，胃鏡檢查結果也顯示，個案確實有胃酸逆流引起的食道炎，及幽門桿菌感染，但咽喉附近並未發現異常。在服用藥物2週後，他表示逆流症狀明顯改善，但「偶爾還是會嗆到」。

錢政弘感覺不對勁，因為吞嚥異常可能還有其他原因，除了治療腸胃，建議要到耳鼻喉科檢查，或許有沒發現的問題。過了2週症狀惡化，不僅聲音變沙啞，還感覺脖子緊緊的。聽從建議前往耳鼻喉科，醫師檢查發現他左側聲帶麻痺，推測是控制聲帶的「喉返神經」受到壓迫。

經過轉診至胸腔科進一步檢查，最終確診為肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移。

出現3症狀小心非典型 醫：吞嚥困難注意

錢政弘提到，過去3個月完成化學治療，咽喉的不適已完全消失；而回顧當時的病程，才驚覺「容易嗆到、聲音沙啞、頸部緊繃」的症狀，其實都與胃食道逆流無關，而是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所致。

錢政弘提醒，雖然胃食道逆流很常見，但千萬別忽視身體發出的細微警訊。若治療後「單一症狀」未改善，或是出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，進行跨科別的詳細檢查，以免錯失黃金治療期。

