男300萬面交驚覺遭詐 與車手扭打自撞3嫌落網

（中央社記者曹亞沿新北14日電）男子誤信虛擬幣詐騙，昨天攜新台幣300萬元與詐團約在新北新店面交，上車後疑遭騙，與對方扭打致車輛自撞，幸成功守住款項。警方昨晚循線逮捕3嫌，依詐欺等罪移送北檢。

新北市新店警分局獲報，北新路二段昨天下午發生自撞車禍，經查1名莊姓男子誤信詐騙要投資虛擬貨幣，帶著現金300萬與詐騙集團約在捷運七張站附近面交。

莊男上車後與車內2人疑似因談不攏價碼，懷疑自己遭詐騙，雙方爆發拉扯扭打，導致駕駛車輛失控自撞騎樓，車上2名詐團成員棄車逃逸，莊男最後成功護住300萬元款項。

案發後新店警分局成立專案小組、調閱監視器追查，發現共2名車手、2名監控手涉案。昨天晚間火速逮捕22歲開車的陸姓車手、負責租車的25歲曾姓監控手，以及駕駛另一台車接應的30歲劉姓監控手，警詢後依刑法詐欺、傷害等罪移送台北地檢署偵辦。另一名涉案車手仍在逃追緝中。（編輯：李淑華）1150114