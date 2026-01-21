男K歌返家酒駕拒檢 警追1.7公里一度攔錯人

桃園一名駕駛疑似歡唱後準備回家，卻酒駕上路，被員警攔查時拒絕受檢逃逸，逃跑將近20分鐘仍遭逮捕。（圖／東森新聞）





凌晨時分，桃園一名駕駛疑似歡唱後準備回家，卻酒駕上路，被員警攔查時拒絕受檢逃逸，逃跑將近20分鐘仍遭逮捕。不過追捕過程中，警方一度搞烏龍抓錯車輛，發現不對勁後，才趕緊將人放行，繼續追捕真正的嫌犯。

員警叭叭叭鳴笛，要駕駛靠邊停車，對方卻不聽也不理，當街上演你追我跑。

員警：「下來，下來！」

車輛警報聲大作，員警用盡全力抓住方向盤，試圖拔鑰匙阻止轎車逃逸，但駕駛一踩油門，冒出白煙，下一秒「巴庫」一聲，把員警撞開後，轉進一旁巷子繼續逃跑。

廣告 廣告

警方擴大追查時，一度抓錯人，在縣府路上，因車輛顏色相同，車牌僅差一碼，將一輛無辜轎車包圍，鬧出一場烏龍。所幸有員警及時發現不對勁，立刻放人，繼續追捕。

員警：「來，靠邊靠邊，手放在上面。喝酒是不是？酒駕了？身上有沒有帶什麼危險物品？」

驚險場面發生在桃園，21日凌晨1時多。這名駕駛疑似從民權路一帶的KTV歡唱完準備返家，卻酒駕上路，被員警攔查後心虛拒檢，展開警匪追逐。途中遭攔截一次，最終逃跑約20分鐘，將近1.7公里後，在玉山街160巷被警方逮捕。

景福派出所副所長黃福源：「酒駕男子拒絕配合員警攔檢，高速逃逸，員警立即通報攔截圍捕，仍成功查獲，經實施檢測，酒測值為0.53，已超過標準。」

貪杯的下場，不只無法安全回家，還得被依現行犯帶回警局，為自己的行為付出代價。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

律師「美體SPA」後淋浴暈倒撞傷 美容館：交由司法處理

道路拓寬卻有4機車衝入工地 控標示不清惹禍

快訊／基隆公墓凶殺案 1人遭砍傷送醫

