男KTV互看不順眼開槍殺人！友提供彈匣涉嫌幫助殺人

梧棲區ＫＴＶ去年九月傳出槍殺命案，吳男持槍射殺曾姓男子遭警方逮捕移送。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中梧棲區ＫＴＶ去年九月傳出槍殺命案，吳姓男子酒後衝突竟暴怒，經朋友、女陪侍安撫一度氣消，未料又和另組曾姓客人「互看不順眼」，經同行王姓友人提供彈匣後，吳再一槍擊斃曾男，台中地檢署依殺人、幫助殺人罪嫌起訴吳、王，全案依法將由台中地院國民法庭審理。

檢警調查，吳男去年九月二十五日凌晨十二時多到梧棲一間ＫＴＶ消費，因其李姓女友人酒後和人口角，吳就傳訊向蔡姓友人表示需要用槍，蔡依指示攜帶槍枝、子彈送到ＫＴＶ，在場ＫＴＶ老闆、女陪侍驚見吳男取出手槍，驚恐萬分不斷安撫他，連已經回家的李女都再趕回來，但吳仍激動上膛拉滑套，後經李女道歉他才卸下彈匣清槍，李女見狀趁機撿走彈匣、一顆子彈，交付給吳男在場的另名王姓友人。

廣告 廣告

直到凌晨四時多，ＫＴＶ內曾姓男子與異姓卓姓弟弟消費完各帶著女陪侍要離開，在大門時卻和吳男互看不順眼，加上吳才剛剛消氣，卻又情緒不穩再和曾、卓口角，經二名女陪侍積極勸阻下雙方一度要離開卻持續叫囂、互罵。

曾、卓原已走到對向馬路，卻又折返要和吳男理論，吳則手持槍叫喚王男說「你把東西給我」，王可預見吳酒後易怒、暴躁且正吵架中，卻仍從口袋掏出彈匣交付，經李女極力勸阻，吳卻趁隙裝上彈匣，直接朝曾男胸口擊發。曾本能舉左手阻擋，子彈擦過他食指後射入胸口，釀心臟、左肺貫穿大量出血，當場死亡，吳見槍殺對方後，隨即棄槍開車逃逸。

檢方偵結依殺人、槍砲等罪嫌起訴吳，另王男部分認定他有基於幫助殺人未必故意，依幫助殺人罪嫌起訴他，吳、王部分依法應由台中地院國民法庭審理；另蔡男涉犯槍砲罪嫌部分，另由一般程序起訴。