男po祭奠文稱：孤狼不止、張文不死 涉恐嚇8萬交保

黃姓男子po文稱「孤狼不止，張文不死」，被屏東地檢署依恐嚇公眾罪嫌諭知8萬元交保。資料照，翻攝屏東地檢署官網



張文隨機殺人事件引發大眾對公共安全的關注，黃姓男子卻在Threads發文「張文祭奠」，內容提到「孤狼不止，張文不死」、「希望下一個快要變成孤狼的弟兄可以跟我私訊或留言」，涉嫌恐嚇公眾，警方循線將黃男拘提到案並移送屏東地檢署，今（12/29）訊後以8萬元交保，須定時向派出所報到。

屏東黃姓男子在新北市租屋，19日張文攻擊案發後，黃男25日在社群平台發表推崇張文的貼文，內容提到「孤狼不止，張文不死」、「希望下一個快要變孤狼的弟兄可以跟我私訊或留言，哥非常好相處，想發動戰術恐攻也可以跟我交流」等，意圖將犯罪者美化成「孤狼」。

廣告 廣告

屏東里港分局網路巡邏時，發現此則貼文，立即報請檢察官偵辦。檢警鎖定黃男在新北市板橋區租屋，28日持拘票前往將他查緝到案，並查扣犯案手機等證物。

檢察官訊問後，認為黃男涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌，諭知8萬元交保，須定期向指定派出所報到，禁止散布恐嚇公眾言論。

更多太報報導

青文出版社出手！BL漫畫家標五星旗稱台灣「那個國家」 簽名會喊卡

鄭麗文稱徵召李四川嚇歪幕僚 國民黨踩煞車「主席講太快」：要照程序走

氣溫驟降「多人OHCA」！急診醫曝個案：他只說吃不下 人就走了