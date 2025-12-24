男PO「下一個張文會出現」恐嚇言論！桃園地院上午放人 檢方下午偵結起訴

桃園32歲林男發表恐嚇言論，桃檢火速偵結起訴。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北車站、中山商圈19日發生隨機砍人事件，造成包含兇嫌張文在內共4死11傷，引發社會恐慌，桃園市32歲林姓男子卻發文「下一個張文，會出現」，還列出雙北39個捷運站是下一個恐怖攻擊地點，法院今日凌晨裁定林男飭回限制住居，而桃園地檢署下午火速偵結起訴林男，並請求法官從重量刑。

桃園地檢署指出，32歲林姓男子21日晚間在社群平台發表恐嚇言論，「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點」，並列出雙北市39個捷運站，隨後又發文「下一個張文，會出現。」引起社會不安。

新北市林口警分局循線查緝林男到案，並報請桃園地檢署偵辦，訊後林男涉犯刑法第151條之恐嚇公眾罪嫌，諭知具保10萬元，因林男籌不出10萬，檢察官認其有逃亡之虞，改以聲請羈押，桃園地院今日凌晨裁定林限制住居後釋回。

對於法院飭回判決，桃園地檢署於今日下午火速偵結，指出社會正值台北車站殺人案件深受恐懼之際，林男恣意發表加深民眾恐懼言論，加深社會不安，還查出林男2019年間便以社群帳號發布恐嚇公眾之言詞，雖獲不起訴處分，但被告對於在公開社群平台發表此類言論，可能引發恐慌一事具備相當認知。

而林男被逮捕後否認犯行，顯見其犯後態度不佳，且可知其法敵對意識並未因查獲而降低，被告主觀惡性重大，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並建請法院予以從重量刑。

