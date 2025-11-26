男T91槍傷臉骨粉碎 醫3D列印手術重建臉

▲個案顏面嚴重受創，三總整形外科主治醫師徐國峰說明，透過3D列印模型輔助手術重建。（圖／三總提供）

[NOWnews今日新聞] 一名患者因為受到T91槍傷意外，顏面嚴重受創、臉骨粉碎，腦部直接暴露，送至三總手術。三總整形外科主治醫師徐國峰說明，透過3D列印模型輔助手術重建，一年後病患已經重回社會。

徐國峰提到，患者顏面嚴重受創，臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露，被轉送進三軍總醫院燒燙傷中心時，整形外科團隊也運用3D列印模型輔助手術規劃，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構。

徐國峰說明，病患因外傷導致顏面骨折與多重軟組織缺損，治療團隊整合神經外科、口腔外科、耳鼻喉科、胸腔外科與整形外科等，分階段進行清創、顱骨重建及皮瓣修復。

徐國峰提到，最終達成外觀與功能的雙重修復，術後皮瓣存活良好，歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，病患恢復呼吸與進食功能。後續甚至接受鼻重建手術，恢復良好外觀。

徐國峰指出，重建滿一年後，病患已經重回社會。

