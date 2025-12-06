町田啓太來台慶出道15週年 明見面會飆吉他

町田啓太睽違一年再度登台。 圖／COME ON JKSSP

日本人氣男星町田啓太出道15週年，明天（7日）將在台北國際會議中心舉辦見面會，他今天上午抵達台北松山機場，吸引超過三百名粉絲接機，對於有媽媽帶小孩追星感到驚訝，聽到有人對他說「歡迎回來」也相當開心，面對媒體更是有問必答，聽到有記者大讚新作《10DANCE》好看、如果不拍續篇的話要開卡車去抗議，町田啓太竟回：「那我來開車好了，我先去考卡車駕照。」讓現場一陣爆笑。

為了見面會提前抵台，他提到每次抵達機場都能看到許多粉絲迎接，表示「每次造訪心情都很好，很期待明天的見面會」。他也透露去年有許多粉絲希望看到他彈吉他，這次特別帶上電吉他來台準備演出。他目前擁有兩把吉他，一把電吉他、一把木吉他，木吉他是佐藤健送的生日禮物。他表示：「如果帶吉他來又不表演，有點像是抱著睡覺。」

聊到即將於12月18日上映的Netflix新作《10DANCE》，町田啓太透露除了竹內涼真從未跳過舞外，我和另外兩位女主角都有學過一點，但因為得很短時間內必須記住所有舞步，幾乎每天都在練舞。他也坦言，社交舞相較吉他更具挑戰性，無法單獨練習、需要空間與搭檔，劇組也特別請來專業老師協助調整細節。

至於這次台北見面會的台灣限定周邊，與團隊討論後決定將上次角色製作成薄荷綠色主調的娃娃。他說：「我的吉他是薄荷綠的，這是我第一次在台灣彈吉他，選綠色是為了紀念這次的演出。」設計過程中經歷多次修正才定稿。他也提到仍想吃火鍋，至於去年曾開玩笑說要辦「24小時見面會」，他笑說：「要跟公司討論一下，如果做料理給大家的話，應該感覺一下就過去了吧。」

町田啓太台北見面會將於12月7日在台北國際會議中心舉行，目前門票尚可購買，更多詳情可洽主辦單位LDH愛夢悅官方社群專頁。