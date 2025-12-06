中央社

町田啓太來台辦見面會 粉絲熱情接機 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

日本男星町田啓太（前中）7日將在台北舉辦見面會，6日上午搭機抵達台北松山機場，吸引大批粉絲到場接機。

中央社記者裴禛攝 114年12月6日

