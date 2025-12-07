町田啓太化身台灣通「介紹謎生物」 原創曲換粉絲星空
日本人氣男星町田啓太今（7日）登上台北國際會議中心，舉行《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，內容包含作品回顧、問答遊戲、周邊展示、粉絲提問與現場演奏等五大段落，完整呈現他出道15年來的演員軌跡，最後更帶來吉他演出，讓全場為他點亮星空。
日本人氣男星町田啓太開場從二樓現身。（圖／LDH 愛夢悅提供）
見面會開場町田啓太身穿白色西裝外套從二樓現身，和大家近距離互動，到台上和大家打招呼，主持人還讓粉絲對他說「歡迎回家（日文）」，全場一開始就非常溫馨，而首先是以投影影像回顧歷年代表作，並依2010至2015、2016至2020、2021至2025三個階段談及拍攝過程與角色印象，結果說到50週年見面會時候，全場都表示會到場支持，町田啓太也是笑說：「80歲？那我們要一起好好保持身體。」
日本人氣男星町田啓太在第二段「町田問答」答錯還要和粉絲推拉。（圖／LDH 愛夢悅提供）
聊到《勿說是推理》的時候，因為電影在台灣人氣很高，讓町田啓太第一次來台灣，因此讓他印象非常深刻，不過那次主演菅田將暉沒有來，而當時來了很多粉絲，讓他以為大家走錯棚，結果發現大家真的是去看他，才讓他更加有自信來台灣。
第二段是「町田問答」，題目包含Netflix《GLASS HEART》殺青時間、拍攝時擺出的臉頰愛心動作、去年來台吃過的冰火菠蘿油，以及喜歡的蜂蜜拿鐵等，由他與粉絲同步作答，答錯時候町田啓太還會可愛的和粉絲笑說打三角形，不算對也不算錯。
日本人氣男星町田啓太因為吃了臭豆腐，開始覺得自己是「台灣通」。（圖／LDH 愛夢悅提供）
接下來登場的周邊介紹與粉絲問答箱，他從投稿題目中抽選回答，被問到什麼時候覺得自己是「台灣通」，町田啓太開心表示自己昨天吃了臭豆腐，因為是第一次吃，一口吃三塊，「真的很好吃，還想要再吃」，而去挑戰也是因為去年被大家推薦，所以這次就去挑戰。
還自好的表示：「大家有沒有覺得過馬路那個小人很可愛，過馬路都會跑跑跑，這些我都知道的喔！這是我第三次來台灣，覺得還有很多東西還沒吃，一定還要去吃」，這時候粉絲推薦吃蒸的臭豆腐，町田啓太也笑說：「如果要成為台灣達人，我下次會試試看！」另外，現場期待町田啓太重現《玻璃之心》的咬pick的名場面，結果他直接叼了桌上的麥克筆，整個人十分可愛。
日本人氣男星町田啓太周邊「uma」成為謎生物。（圖／翻攝自LDH 愛夢悅）
現場還推薦了周邊，聊到「uma」時候，對於是馬還是狗，町田啓太已經選擇放棄，直接表示：「這是謎一般的生物，請大家要用心去看他」，還不忘提醒粉絲uma喜歡吃小籠包跟冰火菠蘿油，但餵他會不會長大，就讓大家嘗試看看。接著町田啓太進行抽獎，由他抽出10位觀眾贈送親自挑選的禮物。
日本人氣男星町田啓太壓軸帶來吉他演出。（圖／LDH 愛夢悅提供）
壓軸的「Special Live」為本次最大亮點，首度在台北公開吉他演出，並邀請教他吉他的Chikara老師同台合作，共演出五首曲目，首曲〈Chasing Blurry Lines〉與〈GLASS HEART〉皆出自他主演的Netflix話題劇《GLASS HEART》，由樂團TENBLANK創作，前者為主題曲，後者為插曲。第三首〈産声〉是Omoinotake演唱的《櫻桃魔法師》片頭曲，也是他戲劇代表作之一，而還特別選唱台灣經典歌曲〈望春風〉，以短段落形式向觀眾致意。
日本人氣男星町田啓太彈奏原創歌曲，粉絲自發用手機燈應援打造星空。（圖／LDH 愛夢悅提供）
最後則是原創歌曲，町田啓太也表示這首歌是為15週年見面會打造的樂曲，因為剛寫好所以也還沒有名字，而這首歌曲也是想著大家來台都很溫暖迎接自己，帶著這樣的心情演奏該歌曲，而台下粉絲在町田啓太演奏時候，還自發用手機燈應援，打造整片星空，他也說：「非常感謝大家，因為這首歌曲就是要和大家慶祝15週年，謝謝大家剛剛的星空，謝謝大家點點滴滴的愛。」
