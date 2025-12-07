町田啓太嗑臭豆腐被圍觀 驚喜獻唱〈望春風〉獻台粉

町田啓太7日來台會粉絲，全場福利送好送滿。（LDH愛夢悅提供）

日本男星町田啓太7日登上台北國際會議中心，舉行「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」，吸引1200人到場朝聖，壓軸的「Special Live」為本次活動最大亮點，他首度在台北公開吉他表演，並邀請Chikara同台合作，演出5首曲目，更別出心裁，特別為台灣粉絲選唱經典歌曲〈望春風〉，以短唱形式向大家致意。

町田啓太還分享，他6日抵台晚餐吃台菜餐廳，又去夜市挑戰吃臭豆腐，覺得很好吃，表示因為去年被大家推薦，於是獻上臭豆腐初體驗，1次插了3塊起來吃，沒想到很合他的胃口，不僅整盤吃完，還喊話想要再去吃，有趣的是，他在嗑臭豆腐的時候被粉絲們堵到，大概有30至40台手機對著他拍，Live直擊他吃臭豆腐。

廣告 廣告

活動整體流程以作品回顧與演出為主軸，將町田啓太15年的演員歷程濃縮於舞台上，同時展現將會持續挑戰新領域的姿態。演出最後進行抽獎環節，町田啓太抽出10位觀眾，贈送親自挑選的禮物，並跟全場粉絲們進行大合照為美好的一晚劃上句點。

更多中時新聞網報導

陳芳語新歌3語切換直呼過癮

NBA》快艇砍保羅除內訌 灰狼尋回銳爪

外送保底45元 工會批保障平台