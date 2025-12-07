町田啓太夜市吃臭豆腐被包圍 尷尬喊：3、40支手機對著我

町田啓太今晚再度來到台北舉辦見面會。LDH 愛夢悅提供

日本人氣男星町田啓太今（7日）晚在台北國際會議中心舉行出道15週年見面會，吸引約1200名粉絲到場。身穿白色西裝外套的他，從觀眾席通道入場，開場以台語向全場打招呼「兜蝦大家」，現場回以「歡迎回來」，他接話「我回來了」，並問「如果我五十週年的話，大家還會來現場支持嗎？」台下喊「大丈夫」，他回「那大家要保重身體喔」，氣氛溫馨。

町田啓太分享這次來台品嘗了臭豆腐。LDH 愛夢悅提供

抵達當晚，他前往台菜餐廳用餐，並到夜市首次挑戰一口臭豆腐，表示「很好吃，整盤吃完」，還分享吃法「第一次吃，所以一次吃三塊」，更透露還加碼吃了冰火湯圓。只是他吃臭豆腐時突然遭粉絲包圍，「大概三、四十支手機對著拍」，仍保持禮貌與鎮定，表示之後還想再吃。

廣告 廣告

町田啓太今晚展現吉他實力。LDH 愛夢悅提供

今晚的活動主軸為15週年回顧，依2010至2015、2016至2020、2021至2025區分談及作品與拍攝時期差異，並以影像同步呈現代表角色與工作狀況。第二段延續去年台北場的「町田問答」，題目包含Netflix影集《玻璃之心》殺青時間、臉頰愛心照片、去年在台連吃兩個菠蘿麵包、喜歡喝蜂蜜拿鐵等，由他與觀眾同步作答。其後進入周邊介紹與粉絲提問箱，他現場抽題回覆工作與生活細節。

町田啓太在見面會分享了許多小祕密。LDH 愛夢悅提供

町田啓太首次在台北表演吉他。LDH 愛夢悅提供

壓軸「Special Live」為本次亮點，他首次在台公開吉他演出，並邀請他的吉他老師Chikara合作。依序演奏《玻璃之心》裡面的〈Chasing Blurry Lines〉、〈GLASS HEART〉，而《櫻桃魔法》片頭曲〈産聲〉，還加碼〈望春風〉作為台北限定，最後彈奏原創樂曲為這場15週年見面會畫下完美句點。

町田啓太今晚舉辦台北見面會，吸引1200人捧場。LDH 愛夢悅提供



回到原文

更多鏡報報導

町田啓太抵台即嗑麻醬麵！ 被問何時兌現24小時見面會？男神這麼說

「IU前男友」連2晚炸場高雄！ 李伊庚無懼醜聞飆唱Energy夯曲韓文版

ACON音樂節接力登場！舒華首回家鄉主持 辣露美腿超仙