町田啓太夜市挑戰臭豆腐遭圍睹 飆吉他台北限定

日本男神町田啓太今（12╱7）在台北國際會議中心舉辦15周年見面會，穿白色西裝外套的他帥氣從觀眾席入場，還接地氣以台語「都蝦大家」跟1200名粉絲打招呼，他透露抵台當晚就到夜市挑戰吃臭豆腐，卻突然遭粉絲包圍，「大概3、40支手機對著拍」。

町田啓太開場以台語打招呼，粉絲也回「歡迎回來」，他接話「我回來了」，並問：「如果我50周年的話，大家還會來現場支持嗎？」台下大喊日文「大丈夫」，他心滿意足叮嚀：「那大家要保重身體喔！」

昨飛抵台北後，町田啓太就到台菜餐廳吃晚餐，並到夜市首次挑戰臭豆腐，他表示：「很好吃，整盤吃完。第1次吃，所以1次吃3塊。」此外，他還吃了冰火湯圓。

町田啓太今在台北國際會議中心舉辦15周年見面會。LDH愛夢悅提供

活動依2010至2015、2016至2020、2021至2025年區分，回顧町田啓太作品與拍攝時期差異；第2段延續去年台北場的「町田問答」，題目包含《玻璃之心》殺青時間、臉頰愛心照片、去年在台連吃2個菠蘿麵包、喜歡喝蜂蜜拿鐵等，由他與觀眾同步作答，讓大家玩得不亦樂乎。

壓軸「Special Live」，町田啓太首次在台公開吉他演出，並邀吉他老師Chikara合作，連飆〈Chasing Blurry Lines〉、〈玻璃之心〉（Glass Heart）和《櫻桃魔法》片頭曲〈産聲〉，還加碼〈望春風〉作為台北限定，最後彈奏原創樂曲畫下完美句點。

