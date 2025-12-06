町田啓太愛吃美食喊增重太辛苦 佐藤健送古典吉他放日本沒帶來

町田啓太在台北街頭拍照，非常自在。（LDH 愛夢悅 提供）

日星町田啓太明（7日）將在TICC舉辦「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」見面會，今（6日）抵達機場見到近300名粉絲接機，還大喊「歡迎回家！」給他滿滿的溫暖，心情非常好。大家都很好奇他提著的吉他，町田啓太說去年見面會時有粉絲想看他彈吉他，今年來「實現大家的願望」，至於有沒有機會見到他跳社交舞，町田啓太笑說：「《10 Dance》還沒有播出，或許下次有機會表演喔。」

町田啓太第三次來台，愛吃的他超愛台灣美食，今天中午也吃了滷肉飯和黑芝麻麵，直呼太好吃。愛吃火鍋的他因為明天要帥氣地見粉絲，得忍到明天才能如願。他也想挑戰更多台灣美食，譬如上次還沒吃到的臭豆腐，當他聽到台灣速食店的早餐有賣雞蓉粥，露出非常驚訝的表情，還有香菜風味零食，馬上說：「好適合買來當伴手禮喔。」而至今都只待過台北市區的他，也想有機會到台中等各個城市觀光，當記者建議可以乘車往陽明山上泡溫泉，町田啓太眼睛一亮：「我喜歡泡溫泉！」

町田啓太喜歡台灣美食，今天中午嗑了一碗滷肉飯還吃完一碗黑麻醬麵，用台語稱讚「好呷！」（LDH 愛夢悅 提供）

為了貼合作品角色，町田啓太經常需要增重或減重來改變體型，喜歡吃美食的他竟然坦言「增重比較難」，他解釋減重只要飲食控制或節食就可以，但是增重的過程需要「吃、訓練、吃、訓練」無限輪迴，「好吃的東西就該好好享用，但是增重必須無時無刻進食，最後反而失去食欲，很辛苦。」

《Glass Heart 玻璃之心》讓町田啓太練了一手好吉他，將會在見面會表演。（LDH 愛夢悅 提供）

因為演出Netflix《Glass Heart 玻璃之心》吉他手角色練得一手好琴藝，町田啓太說現在有兩把吉他，沒有特別為它們取名字，這次帶來電吉他，另一把古典吉他是佐藤健送的生日禮物，放在日本沒有帶來。佐藤健今天在高雄出席AAA頒獎典禮，町田啓太笑說他們沒有特別聯絡，「他可能也不知道我今天要來台北吧。」

町田啓太今年為自己立了很多目標，《Glass Heart 玻璃之心》順利播完，《10 Dance》即將和大家見面，還有明天即將登場的台北粉絲見面會，「明天FM結束才可以說完成今年目標，感謝大家的支持，明天也會好好向粉絲表達感謝。」上次曾經說想辦24小時FM，町田啓太笑說：「如果是露營，我幫大家料理食物，這樣24小時一下就過去了吧？ 我跟公司討論看看。」

