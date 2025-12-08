町田啓太慶出道15週年 終於成功挑戰臭豆腐

日本男星町田啓太7日在台北國際會議中心舉辦《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，吸引約1200名粉絲到場。他抵台首晚便造訪夜市，首次挑戰臭豆腐，「很好吃，整盤吃完」，還透露「第一次吃，所以一次吃三塊」，之後加碼冰火湯圓，就算被粉絲圍著拍還是相當鎮定，並表示「還想再吃一次」。

活動現場他穿著白色西裝外套，從觀眾席登場，以台語打招呼「抖蝦大家」，粉絲回應「歡迎回來」，他接話「我回來了」，並提到「如果我五十週年的話，大家還會來嗎？」現場喊「大丈夫」，他回應「那大家要保重身體喔」。

主題為出道十五週年回顧，分三階段介紹演員生涯與代表作品。壓軸「Special Live」中，他首度在台演奏吉他，與老師Chikara合奏《玻璃之心》裡面的作品〈Chasing Blurry Lines〉、〈GLASS HEART〉、《櫻桃魔法》片頭曲〈產聲〉，此外也準備了〈望春風〉，還加碼演奏原創曲，最後更許下一定會再來的約定。