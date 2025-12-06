町田啓太抵台備戰見面會 機場300名粉絲激動迎接

（中央社記者洪素津台北6日電）日本男星町田啓太因演出日劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」爆紅，他今天中午抵台準備明天的粉絲見面會，身材高挑的他拿著樂器帥氣現身，機場有300名粉絲迎接。

町田啓太明天將在台北國際會議中心（TICC）舉辦「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」粉絲見面會，他今天約上午11時25分現身松山機場，身穿灰色格紋套裝搭配帽子現身，還親切地不斷和粉絲揮手互動。

親民的町田啓太除了面對相機揮手示意，也特地靠近粉絲近距離合照，友善又寵粉的模樣讓現場粉絲尖叫聲連連。（編輯：張雅淨）1141206