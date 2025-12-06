町田啓太抵台即嗑麻醬麵！ 被問何時兌現24小時見面會？男神這麼說

町田啓太昨一抵台便大啖台灣美食，還拍了許多「台灣感性」街拍照。LDH 愛夢悅提供

日本男神町田啓太今（7日）晚將在台北國際會議中心會粉絲，昨先行抵台的他，受訪時表示連續3年來到台灣，每次都受到粉絲熱情的迎接，讓他心情大好，格外期待今晚的見面會。而每次來台也趁機大啖美食的他，也笑著表示一下機就吃了滷肉飯及麻醬麵，大讚：「真的太好吃，一下就吃完了。」

町田啓太站在路邊擺拍也超時尚。 LDH 愛夢悅 提供

町田啓太今年與佐藤健合拍《玻璃之心》，本週兩人剛好分別在台北、高雄出席活動，他透露此行沒特別與對方聯繫，笑說：「他或許也不知道我來台辦活動。」而昨天町田啓太一抵台，就有約300名粉絲等在松山機場接駕，讓町田啓太受寵若驚地說：「這次還有粉絲帶小孩，覺得很開心，還有粉絲對我說『歡迎回來』。」讓他備感窩心。

町田啓太連續三年來到台灣。LDH 愛夢悅提供

去年他在台辦見面會時曾放話，想辦24小時的見面會，當他被問起何時要兌現？他苦惱地說：「我要跟經紀公司討論一下這個可行性。」還一邊思考著可能要露營、要做料理給那麼多人，笑說：「感覺24小時一下子就過了。」

町田啓太 LDH 愛夢悅提供町田啓太一下飛機就去吃了麻醬麵。LDH 愛夢悅提供

對台灣美食情有獨鍾的町田啓太，每次都很期待要吃火鍋，只是每次來台都只待在台北，讓他期待能到台中等城市逛逛，聽到記者提議他可以去陽明山泡溫泉，也讓他眼睛瞬間發亮，希望能夠成行。

町田啓太今晚將與台灣粉絲相見歡。LDH 愛夢悅提供

町田啓太期待之後能到台北以外的城市走走。LDH 愛夢悅提供



