町田啓太認「24小時見面會」有望 來台聽這句話好溫暖

日本男星町田啓太。（圖／LDH 愛夢悅提供）





日本男星町田啓太從2023年開始每年都來台，今（6日）第3次來台，對於粉絲熱情的迎接很開心，熱愛美食的他也期待能繼續品嚐台灣美食，還學會超多台語，就想要在見面會和台灣粉絲好好互動。

町田啓太今日抵達台灣，開心表示這已是第三次來台，每次在機場都能感受到粉絲的熱情，這次還有粉絲帶著小孩前來接機，更有人對他說「歡迎回來」，讓他心情格外愉悅，也更加期待明天的見面會。

日本男星町田啓太來台有人對他說「歡迎回來」讓他很開心。（圖／LDH 愛夢悅提供）

此次在機場時候，就可以看見町田啓太拿著自己的樂器，被詢問到時還俏皮反問：「大家覺得是什麼？」讓現場瞬間笑聲不斷，他也表示此次帶來了電吉他，在明天的舞台上將會帶來演出，「去年有粉絲希望看到我彈吉他，但因為準備的是舞蹈演出，沒能呈現。今年想回饋大家，所以帶了吉他。」並透露自己共有兩把吉他，木吉他是佐藤健送的生日禮物。

因為佐藤健來台參加《2025 AAA》頒獎典禮，詢問到兩人有沒有聯繫，則表示：「我沒有特別跟佐藤健聯繫，但我有聽說他會來台灣，不過沒有特別聯絡，或許他也不知道我今天來台灣辦活動。」

日本男星町田啓太有機會兌現「24小時見面會」。（圖／LDH 愛夢悅提供）

去年來台時，町田啓太曾表示要開「24小時見面會」，詢問到會不會兌現時候，他本人也大笑，並表示：「要和經紀公司討論一下可行性。」如果真的舉辦，他說想要去露營，想說要親自下廚做料理給粉絲吃，感覺24小時很快就過去了。

明日將舉辦「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」的町田啓太，也特別推出了台灣限定周邊，便是讓大家一直誤會是狗的「馬娃娃」，他透露設計過程非常急迫，與台灣團隊來回多次確認造型，直到最後一刻才終於定案，甚至笑說曾經做出來的sample完全看不出是什麼，但最後成功做出來，涉及為「綠色」，演出的電吉他是綠色，希望可以用顏色留下紀念。

日本男星町田啓太身為台灣美食愛好者，透露想要吃火鍋。（圖／LDH 愛夢悅提供）

町田啓太身為台灣美食愛好者，表示每次都想要吃好吃的東西，自己也希望這次可以吃到台灣火鍋，不過因為明天有見面會，因此還是會控制飲食，避免整個人變腫，希望以最好的狀態和粉絲們見面。

這次來台町田啓太也準備了許多「台語」，脫口而出就是「好吃」，笑說自己想要吃很多東西，然後一直說好吃，現場記者也教學了「好喝」、「有錢」、「有錢人」的台語，還有見面會時能喊出活躍氣氛的「水啦」，他都秒學會並標準發音。



