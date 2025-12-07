町田啓太「UMA狗馬」薄荷綠色有原因 《10Dance》若無續集卡車抗議自告奮勇當司機
日星町田啓太與竹內涼真主演Netflix新片《10Dance》將於12月18日上線，町田啓太也提前和台灣媒體大聊拍攝點滴，坦言學社交舞比學習彈奏吉他難上許多，「畢竟跳舞要有對手，吉他一個人也可以隨時隨地練習。」而《10Dance》預告一出就獲得許多關注，被問若沒有續集粉絲會開卡車示威抗議，町田啓太仰頭大笑，自告奮勇可以當司機，還說要先去考駕照，乖乖遵守交通規則。
町田啓太、竹內涼真、石井杏奈與土居志央梨合作《10Dance》，他說除了竹內涼真，其餘三人雖然也沒學過社交舞，但都有一些舞蹈基礎，竹內涼真從零開始學習，加上準備時間很短，幾乎無時無刻都在練習跳舞。要學習的舞種很多，跟不同舞種的舞者合作難度很高，幾乎每天拍攝結束後都還繼續練習。町田啓太說：「這部作品跳舞的部份非常多，開拍前就已經合作練習，不只我和竹內涼真兩個人，練習時還有專業的舞蹈老師一起。」他也提到導演的攝影美學很用心，也讓演員們更加投入，一起讓整個畫面變得更美。
《10Dance》翻拍同名漫畫，目前漫畫進度還在更新中，雖然12月18日正片才正式跟大家見面，已讓人好奇未來有沒有可能拍續集，若不拍恐怕粉絲會向Netflix發起卡車示威，町田啓太疑惑地聽完解釋後大笑，比出握方向盤的動作說：「那我可以開車，載大家一起去，還要先考卡車的駕照，遵守交通規則。」讓全場爆出大笑。町田啓太也說如果持續有想見到續集的聲音，官方聽到就可能有更大的可能實現。媒體也希望町田啓太能帶竹內涼真一起來台灣，他連連點頭說一定會轉達大家的意見。
另外，町田啓太為這次粉絲見面會再度推出相關周邊，而且台灣場的品項與日本不同，像是他上次為見面會設計，讓許多人分不清是馬還是狗的「UMA」馬圖案，這次製作成絨毛鑰匙圈，並和他使用的電吉他一樣是薄荷綠色，用來紀念這次的活動。媒體現場看到UMA娃娃都驚呼很漂亮，也好奇眼睛的位置在哪裡？町田啓太拿著鑰匙圈比在自己心口說：「要用心看。」媒體開玩笑說：「沒辦法，眼睛自動看到的是你的臉。」讓町田啓太笑著用UMA遮住了自己的臉。
這次來台，町田啓太學了台語「好呷！」他說自己的心願是一直吃一直說「好呷！」也學到了好喝的台語，現場再加碼教他「有錢」的台語，祝福他2026年賺大錢，町田啓太聽到超誠心誠意謝謝大家說：「我會加油的！」
