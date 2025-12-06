町田啟太來台 笑喊要開卡車抗議

町田啟太6日抵台，現場約有300名粉絲前來接機。（范揚光攝）

日本人氣男星町田啟太連續3年訪台，7日在台北舉辦粉絲見面會前，6日先與台灣媒體進行訪問。最近他與竹內涼真主演的《10DANCE》即將上線，媒體看過後大讚期待能推出第二部，如果沒有的話，想要開卡車去示威，幽默的他聽到後，開心回應：「那我會開卡車載大家去抗議，會先去考駕照。」

町田啟太出道邁入15周年，這次的見面會，有許多環節都是他親自參與；多次來台的他，台灣美食相當合他的胃口，連許多日韓藝人不敢嘗試的臭豆腐，他都躍躍欲試。一到台灣立刻嘗到的黑芝麻麵更是全部吃光，這回他許願希望能吃到火鍋。

廣告 廣告

這次一抵達機場，他帶著電吉他出關，透露因為去年有粉絲說希望可以看到他彈吉他，為了回饋粉絲才特地準備這樣的表演。多才多藝的他，在新作《10DANCE》更是與主演們挑戰社交舞，他坦言，舞蹈只有短短幾個月的時間練習，要記住很多舞步其實很辛苦，幾乎是無時無刻都在練習。

由於今年作品接二連三推出，身形必須隨著作品變化，被問到究竟是增重還是減重困難？他直呼：「增重比較辛苦，要一直反覆吃跟動，要瘦比較容易，只要不吃就好。」這次在機場也有300位粉絲接機，甚至還有人帶著小孩，他對此很興奮，「每次來有很多粉絲歡迎我，而且每次愈來愈多人，讓我心情很好。」

媒體問到為了見面會有沒有特別學新的中文或台語？愛吃美食的他，特地學了「好呷」，希望可以到處講給大家聽，他更配合地跟媒體學了「好喝」、「好野人」與「水啦」，逗趣反應讓現場笑聲連連。