町田啟太來台 300粉絲接機

日本男星町田啟太將在台北舉辦見面會，6日上午搭機抵達台灣，微笑向粉絲打招呼。

（中央社）

本報綜合報導

日本男星町田啟太因演出日劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」爆紅，6日中午抵台準備7日的粉絲見面會，身材高挑的他拿著樂器帥氣現身，機場有300名粉絲迎接。

町田啟太7日將在台北國際會議中心（TICC）舉辦「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」粉絲見面會，他6日上午11時25分現身松山機場，身穿灰色格紋套裝搭配帽子現身，還親切地不斷和粉絲揮手互動。

親民的町田啟太除了面對相機揮手示意，也特地靠近粉絲近距離合照，友善又寵粉的模樣讓現場粉絲尖叫聲連連。