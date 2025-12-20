畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除

社會中心／洪正達報導

誠品員工在網上推測，其實張文原本想跳下紙箱推中逃逸，但紙箱早一步被清除造成他墜落地面傷重不治。（圖／民眾提供）

妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己在內已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。



誠品員工在網路上透露，指出張文可能早已規劃逃逸路線，並準備跳到紙箱堆上後逃逸，但沒想到19日當天紙箱已早一步被清除完畢，但在清除前確實已經堆到成人高度，也許張文真的想跳，只是不曉得紙箱已清除，也許也抱有僥倖心態。

墜樓地點的確實有大批紙箱已割開擺放在一旁。（圖／翻攝畫面）

此外，也有網友說，攻擊事件當下就在誠品西南店逛街，曾經跟張文的距離只有一步之遙，當時張文正在門口揮刀，緊接著跟著人群被追上樓，但手扶梯因人潮眾多卡住，張文一度還要前方的人趕緊移動；另名網友也說，原本一開始以為張文是警察，後來張文拿刀嚇壞所有人趕忙逃命，又說自己當時在手扶梯最後一個，真的嚇到無語，如果張文追上來被砍的可能就是他了。

