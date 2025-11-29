畏罪潛逃海外14年！刑事局攜手印尼警抓回殺人案通緝犯

賴姓通緝犯因涉犯殺人案89年遭判刑11年2個月，於100年3月出境後行蹤不明， 潛逃海外超過十年。 圖：刑事局提供

賴姓通緝犯因涉犯殺人案89年遭判刑11年2個月，於100年3月出境後行蹤不明，潛逃海外超過十年，近期終於在印尼被發現行蹤並順利緝回。我國駐印尼警務聯絡組接獲當地移民總局提供線索後確認身分，並與印尼執法單位合作將賴嫌逮捕遣返，結束其14年逃亡生活。

我國駐印尼警務聯絡組接獲當地移民總局提供線索後確認身分，並與印尼執法單位合作將賴嫌逮捕遣返，結束其十餘年逃亡生活。 圖：刑事局提供

刑事警察局說明，我國籍重大外逃賴姓通緝犯因夥同多人於台北市天母區涉犯殺人案，遂於89年遭判刑11年2個月，案經多次上訴仍遭判處重刑，賴姓通緝犯為避免身陷囹圄遂於100年3月潛逃出境，而遭士林地方檢察署發布通緝，並於113年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。

廣告 廣告

刑事警察局指出，查緝我國外逃通緝犯為刑事局重點工作，各駐外警察聯絡官亦積極與駐在國執法單位密切聯繫交流，刑事局駐印尼警務聯絡組接獲印尼移民總局通報有可疑外籍人士情資後，旋即清查比對並查明該外籍人士即為賴姓通緝犯，他為躲避查緝於100年潛逃出境後輾轉至印尼隱姓埋名生活十餘年，有賴我國與印尼執法單位密切聯繫，方能順利緝獲賴嫌並派員押解回台服刑。

刑事警察局表示，我國通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外以規避司法警察追捕，刑事警察局透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作、積極追緝，今(114)年已從各國遣返多名通緝犯返台，將秉持跨境執法不間斷之決心，持續與境外執法單位持續合作打擊犯罪。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園表揚托嬰專業人員貢獻 王明鉅：改善台灣少子化的重要一環

桃園三界爺文化祭明年移師中壢 21面廟宇頭旗同框場面壯觀