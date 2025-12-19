畏罪輕生！北嫌恐攻27歲犯人張文墜樓送醫 國泰醫院19：48宣告不治

張文犯案後逃至誠品西南店，遭圍捕後墜樓輕生送到國泰醫院急救，晚間宣告身亡。（圖／翻攝畫面）

台北捷運今（19日）傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，造成9人受傷、1人死亡與3人命危，嫌犯張文在捷運台北車站M8通道扔擲煙霧彈，並攻擊上前阻止的乘客，導致對方傷重不治，事後逃亡中山商圈繼續犯案，遭圍捕後畏罪墜樓，送往國泰醫院急救，晚間院方宣告不治。

張文犯案後，逃亡至捷運中山站，並在誠品西南商場前繼續作案，遭警方一路追捕至6樓，疑似因無路可跑，選擇墜樓輕生，當場OCHA，送往國泰醫院急救，晚間19:48院方宣告不治。

據了解，張文為桃園人，但定居在台北，平日在北車附近租屋，因此未收到教召令，因而遭桃園地檢署以妨害兵役通緝。

張文傍晚5點多在台北車站M8通道展開第一波攻擊，扔擲多個煙霧彈，還攻擊一名試圖阻止的57歲乘客，導致對方傷重不治。之後張文隨即轉往中山站繼續犯案，先在大馬路上投擲多個煙霧彈，造成恐慌後，接著悠哉走到誠品西南商場門口，突然拿出長刀隨機攻擊路人，嚇得顧客邊尖叫邊逃跑。本人則在警方圍捕下自知難逃，選擇墜樓輕生。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

