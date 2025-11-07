留下來一起拚！范國宸續約富邦悍將 發文感謝球團及球迷支持
富邦悍將主力一壘手范國宸確定續留球隊。季後取得自由球員資格後，今（7）日透過社群貼文感謝球團長期支持，並表示與富邦達成新合約共識，將持續為藍色軍團奮戰。球團也強調，范國宸是中生代的核心代表，期待延續穩定火力與領袖氣勢，帶領球隊邁向更高目標。
富邦悍將宣布，主力內野手范國宸與球團達成合約共識，確定續留球隊。范國宸在個人社群發文表示：「感謝大家對我的關心，在今年球季結束後，我就得知自己可以行使自由球員的資格，知道這是身為球員重要的權利。而富邦是我進職棒後一直待的球隊，我自己也很喜歡球隊對球員們的照顧，以及整個球隊的環境及隊友們的氣氛！」
范國宸也特別感謝富邦集團大董、二董，以及育樂總經理陳昭如、悍將副領隊林威助對球員的關心，形容「在富邦就像是一個大家庭」。
范國宸透露這段期間經紀人與球團溝通順暢，讓他感受到球隊的重視與肯定，「很快就和球隊達成合約共識，我決定繼續留在富邦拚戰，和教練、隊友們一起拚富邦的榮耀」。
最後范國宸也不忘感謝悍將球迷的支持：「有你們的加油聲和支持，是我們繼續努力的動力，明年歡迎你們繼續進場為我們吶喊。」
范國宸自2017年加入悍將以來，近年成為球隊中心打線主力與精神領袖，曾連兩季（2022、2023年）拿下一壘手金手套及最佳十人雙料獎項。本季出賽100場，敲出91支安打、13轟、打擊率0.275、長打率0.453，全壘打數則創下生涯新高。
