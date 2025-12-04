留下半導體供應鏈？ 盧特尼克談台美關稅協議：盼投資3千億、台灣將訓練美國勞工

台美關稅協議談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，1日在立法院報告時，澄清我國沒有答應美國幫他們訓練勞工。不過，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），昨（3）日接受美國媒體《CNBC》採訪時指出，期待台灣在美台貿易談判中，做出大型投資承諾，更希望投資金額超過3000億美元（約新台幣9.3兆元）。至於談判協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產半導體時，他強調：「當然他們（台灣）會訓練美國勞工。」

盧特尼克盼投資金額超過3000億美元

盧特尼克談及與台灣的關稅談判時，他指出台積電宣布在亞利桑那將加碼投資1000億美元（約新台幣3.1兆元），投資總額達到1650億美元（約新台幣5.1兆元）。美光科技及德州儀器也將追加投資，估算總投資金額約3000億美元。他認為，與台灣達成協議時，投資金額應該會更高。至於台積電的投資計畫是否如傳聞計入台灣對美投資總額，盧特尼克沒有透露訊息。

廣告 廣告

另外，盧特尼克強調關稅協商還在進行中，美國政府的目標是將半導體供應鏈轉移到美國，「在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作，讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」

幫美國訓練勞工？ 楊珍妮：不在談判條件中

針對幫忙訓練美國勞工一事，1日在立法院就台美關稅協議進度進行備詢時，楊珍妮澄清沒有答應要幫他們訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一。」雖然談判細節尚未定案，沒辦法對外說明，不過楊珍妮表示，現在沒有談到先前報導所稱訓練勞工是關稅減讓的一部分條件。經濟部長龔明鑫也指出，企業赴美國設廠，若沒有人力，工廠便沒辦法運作，以台積電為例，本身也有職能訓練。

至於台美談判進入最後階段，楊珍妮也表示會努力看今年底前是否能達成共識，不過談判能否順利推進，仍取決於雙方進展。有立委詢問是否爭取對等關稅降至15%，楊珍妮則回應「稅率往下調降是目標，這也是我們的目標。」

賴清德：台灣願助美國再工業化

楊珍妮才說幫美國訓練技術人員不在談判條件中，盧特尼克受訪時便提到台灣會幫忙訓練，雖然雙方說法不一，半導體產業仍是台美關稅談判的重點。總統賴清德日前接受《紐約時報》專訪時，被問及美國總統川普（Donald Trump）曾表示，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40％至50％的半導體晶片，「這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？」

賴清德指出，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，不過，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系，必須全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、日本、歐洲或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

因此，當川普希望台灣半導體產業，或是相關協力廠商能夠到美國投資時，賴清德表示「基本上我們是贊成的」，也希望台灣能夠幫助美國再工業化。至於川普希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，台灣也很樂意協助。他也希望台灣能藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國貿易逆差的問題，也可以深化台灣與美國的經貿合作關係，讓台灣產業可以進一步融入美國經濟結構當中，雙方關係更加密切，這是有助於整個世界的繁榮發展。