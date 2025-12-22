留下Luxgen僅剩情感價值 品牌變睡美人對裕隆股東是好消息

Luxgen營運體系由裕隆轉移鴻華先進、改掛Foxtron，是雙方務實的選擇。圖／翻攝自Luxgen

Luxgen這個本土自有品牌將被消滅？隨著裕隆將Luxgen營運體系整個出售給鴻華先進，未來，新車將全面掛上Foxtron體系運作，這個曾被寄予厚望的台灣自有汽車品牌，儘管品牌IP沒有被賣掉，但Luxgen的命運，卻會慢慢隨著n7產品生命週期結束而消失在人們的視野之中。

隨著鴻華先進與裕隆一起召開重訊，宣布將把Luxgen整個營銷體系從裕隆賣給、移轉到鴻華先進後，讓人不禁要問Luxgen營運體系的將易幟、品牌就被滅了嗎？品牌看似還活著，但隨著現有產品週期結束，Luxgen預料將被冷凍、最後消失在大眾視野。

廣告 廣告

裕隆將Luxgen的銷售、保養體系與人員移轉給鴻華先進，2026年後市場上看到的，不再是以Luxgen為主體運作的新車計畫，而是全面走向Foxtron架構。這意味著，Luxgen這個名字，短期內將不再出現在新世代電動車的第一線。

但這不代表Luxgen被賣掉。Luxgen的品牌IP仍然留在裕隆手上，法律上它依然存在、依然屬於裕隆集團。只是，之後它就會淡出、不再登上舞台。回頭看Luxgen的角色，它其實是一個非常特殊的存在。它是台灣第一個真正意義上的本土電動車品牌，n7這款車，由鴻華先進（鴻海主導）設計、裕隆生產、Luxgen銷售（原屬裕隆），至今在台灣賣破萬台。

問題在於，這套「Luxgen打樣」模式太燒錢、且決策拔河效率不彰。研發在鴻華先進，製造在裕隆，品牌與通路卻卡在Luxgen身上，股東結構不一致，導致每一個重大決策都需要反覆協調。對正在衝CDMS（委託設計與製造服務模式）、還在努力打國際市場的鴻海來說，這樣的效率，顯然不夠快。

對裕隆來說，壓力其實更直接，Luxgen長期處於虧損狀態，品牌要養、通路要撐、行銷要燒錢，但裕隆近年最重要的課題，是瘦身、止血、讓本業回穩。在這樣的財務與經營現實下，裕隆已經沒有無力，再把Luxgen推回市場Ｃ位舞台。

即使「繼續跟Foxtron合作」聽起來像是一條路，但實際上並不可行。因為一旦Foxtron成為主體品牌，Luxgen只會變成影子角色，既無主導權，也無資源配置權，反而拖累雙方效率。

於是，最現實、也最殘酷的選擇出現了：營運體系交出去，品牌先收起來。對鴻華先進來說，接手Luxgen的銷售與服務體系，是以最快速的方式補齊「品牌實戰」拼圖。對裕隆來說，這是甩掉包袱、之後看能不能提高產線稼動率的決定。

那Luxgen的未來呢？品牌理論上雖沒消失，但之後退場也不會在短期內復活。它更像是一位被送進歷史城堡的角色，名字還在、故事還在，但暫時沉睡。或許，有一天，等市場條件成熟、等裕隆真正恢復元氣、等台灣再度需要一個本土品牌時，Luxgen會再次被喚醒。在那之前，它更像是睡美人，不是死去，而是靜靜等待下一次被叫醒的時刻。但王子不來，它也可能永遠沉睡。



回到原文

更多鏡報報導

周末熱／裕隆卸Luxgen包袱再出發 鴻海電動車真正的算盤曝光

重訊／就說裕隆連兩天狂飆不單純 嚴陳莉蓮盤算成了納智捷轉讓鴻華

三度縱火到恐攻4死11傷！張文身世背景曝「曾是空軍志願役」…父母：2年沒見過他