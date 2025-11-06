留不住人！國軍1.2萬人寧賠錢也要提前走人 賠金近9億

立法院預算中心揭露，近4內有1.2萬士兵提前退役，比例高達24.47%。（翻攝臉書「國防部發言人」）

國軍人力短缺問題持續惡化，立法院預算中心揭露，2021至2024年間，國軍共招募志願士兵5萬2674人，卻有1萬2884人未服滿現役最少年限就提前退伍，比例高達24.47％，累計應繳回賠償金逼近9億元。分析指出，不少士兵「寧願賠錢也要走」，凸顯軍中壓力與士氣問題已成國防危機。

退伍潮湧現 近年離營人數倍增

根據國防部資料，2021年度軍費生未服滿規定年限離營者僅521人，但到2023、2024年卻分別暴增至1104人與1072人，應賠償金額分別達2億4472萬及2億5927萬元。今年截至6月底，退伍人數也達430人，已超過2021年全年8成。志願士兵離營人數持續攀升，讓國軍人力缺口愈來愈大。

此外，國軍招募困難也日益明顯。2021年度志願士兵招獲率仍達105.34％，但2022至2025年度卻分別僅88.61％、98.41％及91.1％，連年未達計畫目標。立院預算中心警告，這不僅影響部隊編制完整，也可能造成作戰單位「人不滿編」，使國防戰力受到嚴重挑戰。

士氣危機浮現 專家憂軍心動搖

前空軍副司令張延廷指出，志願役士兵面臨任務繁重、壓力大及待遇不平等等問題，導致「留不住人」現象日益嚴重。他警示，比起購買新武器，政府更該優先穩定人力。作家「漂浪島嶼」則在臉書發文批評，4年內高達1.2萬名志願役寧願賠錢退伍，是國防體系的警訊，反映國軍士氣下滑、信念動搖。他呼籲政府重新檢討管理與待遇制度，甚至建議推動「服役愛國運動」，讓青年願意從軍、堅守崗位。

立法院與國防部皆強調，未來將持續改善待遇及福利。依修正後的《軍人待遇條例》，義務役軍人薪資不得低於最低工資，目前二兵月薪加保險後已逾3萬元。

